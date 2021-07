Neumünster : Handtaschen-Diebstahl im Jungfernstieg – Polizei sucht Zeugen

Zwei Täter entwendeten aus einem Auto eine Handtasche. Ein Mann wurde festgenommen, der zweite wird jetzt gesucht.

Avatar_shz von Hannes Harding

15. Juli 2021, 12:15 Uhr

Neumünster | Bereits am Dienstag, 13. Juli, gegen 12.10 Uhr kam es im Jungfernstieg in Neumünster zu einem Diebstahl. Zwei Täter entwendeten eine Handtasche aus einem Pkw. Dank eines aufmerksamen Zeugen konnte einer der Täter nach kurzer Flucht von Polizeibeamten festgenommen werden. Der zweite Täter konnte allerdings unerkannt flüchten. Ihn sucht die Polizei nun und bittet um Mithilfe. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Neumünster unter 04321-9450 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.