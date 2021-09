Hygienekonzept : Grundschule Gadeland in Neumünster schafft Luftfilter für 7000 Euro an

Jeder Klassenraum ist nun mit einem tragbaren Luftfilter ausgestattet. Die Anlagen wurden komplett über Spenden finanziert.

Neumünster | Als erste Schule in Neumünster ist die Grundschule Gadeland nun vollständig mit Luftfiltern ausgestattet. 24 Filter stehen ab sofort in den Klassen- und Fachräumen der Schule. Die Finanzierung lief über den Förderverein der Schule. 7000 Euro kamen so zusammen für die Anschaffung. „Wir freuen uns über den zusätzlichen Schutz. Er kommt passenderweise di...

