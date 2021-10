Neumünster : Feuer in der Erstaufnahme: Es war Brandstiftung

Einen Tag nach dem Feuer in der Landesunterkunft für Flüchtlinge hat die Kripo einen Tatverdächtigen ermittelt. Der Bewohner des betroffenen Zimmers soll das Feuer selbst gelegt haben.

Neumünster | Das Feuer, bei dem am Mittwochnachmittag in der Landesunterkunft für Flüchtlinge am Haart fünf Menschen leicht verletzt wurden, ist auf Brandstiftung zurückzuführen. Wie Polizeisprecher Sönke Petersen mitteilt, sei von der Kripo ein Tatverdächtiger ermittelt worden. „Wir gehen davon aus, dass der Bewohner des Zimmers das Feuer selbst gelegt hat.“ Die ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.