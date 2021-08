Neumünster : Festival auf der Waldbühne soll es auch 2022 geben

Das viertägige Festival auf der Waldbühne mit 12 Bands verbuchten die Veranstalter trotz teils geringer Besucherzahlen als Erfolg. Und sie wollen im kommenden Jahr wieder an den Start gehen.

Neumünster | Ein volles Programm gab es beim Waldbühnen-Festival am Stadtwald. Von Donnerstag bis Sonntag traten insgesamt zwölf Bands auf und spielten alles von Rock über Pop bis Blues. Mit dabei waren unter anderem die Zound Busters, The Old Sox, The Memphis Greasers und Imkeandj. Der Veranstalter zog trotz des anhaltenden Regenwetters eine positive Bilanz. E...

