Krieg in der Ukraine : Familie Behrendt aus Neumünster nimmt Geflüchtete auf – was alles zu bedenken ist

Dorothea und Jürgen Behrendt kennen die Erzählungen ihrer Eltern und Verwandten aus dem Zweiten Weltkrieg. Daher war es für die Neumünsteraner schnell klar, dass sie Menschen aus der Ukraine aufnehmen wollen.

Neumünster | Häufig sind es die kleinen Hürden im alltäglichen Zusammenleben, die erst einmal übersprungen werden wollen. „Eben mussten wir den Familien erklären, was alles in die blaue Tonne gehört“, berichtet Dorothea Behrendt. Über das Smartphone, das von Deutsch auf Ukrainisch übersetzt, sei das aber machbar. Dorothea Behrendt und ihr Mann Jürgen haben ihre So...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.