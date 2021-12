Kitas in Neumünster : Massiver Fachkräftemangel – zwei Kitas müssen Öffnungszeiten reduzieren

Der Fachkräftemangel in den Kitas ist in Neumünster deutlich spürbar. Jörg Asmussen vom Fachdienst Frühkindliche Bildung berichtete, dass zwei Kitas deswegen sogar ihre Öffnungszeiten reduzieren müssen.

Neumünster | Dass es generell einen Fachkräftemangel im Bereich Kindertagesstätten gibt, ist nicht neu. Nun ist die Personaldecke in Neumünster aber so eng, dass zwei Kindergärten ihre Öffnungszeiten reduzieren müssen. „In einer Kita mussten nun erst einmal die Rand-Öffnungszeiten drastisch reduziert werden, in der anderen eine Nachmittagsgruppe abgeschafft werden...

