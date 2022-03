Benefizkonzert : Ein musikalischer Appell aus Neumünster für Frieden in der Ukraine

Rund 70 Besucher kamen in die Bonhoeffer-Kirche, wo 16 Musiker ein Benefizkonzert zugunsten der Ukraine-Hilfe gaben. Die Veranstaltungen wurde live im Internet übertragen.

Neumünster | „Krieg ist absoluter Mist. Wir machen alle lieber Musik. Die aktuellen Ereignisse liegen uns wie Blei im Magen. Nur ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen, reicht aber nicht aus. Deswegen wollen wir Spendengelder sammeln.“ Christoph Merkel fand deutliche Worte, als er am Freitagabend rund 70 Besucher in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche an ...

