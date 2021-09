Neumünster : Einbruch in Reitschule: Wer sah den Satteldieb mit dem Fahrrad?

Einen Sattel, drei Trensen und eine Wasserpumpe: Das ist die Beute, die ein Dieb bei einem Einbruch in eine Reitschule an der Klosterstraße in Neumünster machte. Jetzt bittet die Polizei um Hinweise.

von Dörte Moritzen

29. September 2021, 10:58 Uhr

Neumünster | Ein unbekannter Täter ist am Wochenende in eine Reitschule in Neumünster eingebrochen und hat dort Reitzubehör und eine Wasserpumpe gestohlen. Laut Polizeisprecher Sönke Petersen war am Sonntagvormittag an der Anlage an der Klosterstaße noch alles in Ordnung. Am Montag stellte die Besitzerin dann fest, dass ein Reitsattel, drei Trensen und eine Benzinwasserpumpe fehlten. Der Täter, der möglicherweise über einen angrenzenden Park auf das Grundstück gekommen war, hatte die Tür zu einem Stall mit Gewalt aufgebrochen.

Wer ist der Mann mit dem Fahrrad?

Laut Besitzerin haben Zeugen am Sonntag, 26. September, gegen 18 Uhr einen Verdächtigen gesehen. Sie beobachteten einen älteren Mann, der mit einem Fahrrad auf der Klosterstraße Richtung Innenstadt unterwegs war und einem Reitsattel auf dem Gepäckträger hatte. Wer Hinweise zu dem Diebstahl machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 04321/9450 bei der Polizei in Neumünster zu melden.