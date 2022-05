Kultur in Neumünster : Überraschungsgast beim Konzert des Mädchen-Musikzugs

Mit einem bunten Programm holte der Mädchen-Musikzug Neumünster das ausgefallene Muttertagskonzert im Festsaal der Stadthalle nach und sorgte beim Publikum für Begeisterung.

Neumünster | Wer seine Mutter am vergangenen Muttertag vergessen hat, konnte am Sonntag seinen Fehler mit Hilfe des Mädchen-Musikzugs wieder gut machen. Eigentlich sollte das große Konzert mit Kaffee und Kuchen schon pünktlich am 8. Mai stattfinden. Allerdings wurde der Festsaal der Stadthalle damals für die Auszählung der Landtagswahl benötigt. Nun holten die Mus...

