Polizeibericht : 70 Demonstranten protestierten in Neumünster gegen ein Neonazi-Konzert

70 Demonstranten zogen am Sonnabend mit Transparenten und Sprechchören durch die Innenstadt von Neumünster, um gegen ein Konzert der rechten Szene zu protestieren. Das fand wenig später in der Kneipe ,Titanic' statt.

Neumünster | Ein Konzert der rechten Szene, das am Sonnabend in der Gaststätte „Titanic“ an der Wippendorfstraße stattfand, rief an dem Abend zahlreiche Gegendemonstranten auf den Plan. Laut Polizei versammelten sich gegen 17.30 Uhr rund 70 Teilnehmer aus dem linken Spektrum. Zum Teil waren sie mit der Bahn aus Kiel und Hamburg angereist. Mit dabei waren auch rund ...

