Himmelfahrtstag in Neumünster : So rüstet sich die Polizei für den Vatertag in Neumünster und Bordesholm

Zwei Jahre lang war pandemiebedingt keine echte Vatertagsfeier in Neumünster und der Umgebung möglich. Jetzt ist wieder alles erlaubt. Die Polizei hat die Partyorte am Einfelder und Bordesholmer See besonders im Auge.

Neumünster, Bordesholm | Zwei Jahre lang musste coronabedingt q...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.