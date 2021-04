Centermanagerin Carolin König : „Click and Meet“ wird im Designer-Outlet-Center in Neumünster gut genutzt

Die Centermanagerin des Designer-Outlet-Centers, Carolin König, spricht über ihren Start in Pandemie-Zeiten.

Neumünster | Seit Anfang des Jahres ist Carolin König Centermanagerin im Designer-Outlet-Center in Neumünster. Sie hat die Nachfolge von Petr Proy angetreten, der nun als Managing-Director für Deutschland und Österreich tätig ist. Er verwaltet die drei deutschen Center in Berlin, Neumünster und Ochtrup, sowie die zwei Center in Österreich in Salzburg und Parndorf....

