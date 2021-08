Neumünster : Café Jerusalem: Mehr Besucher in Corona-Zeiten

Während des Lockdowns gab es nur eine Essensausgabe an der Tür. Teilweise holten sich mehr als 100 Besucher eine warme Mahlzeit. Das Café Jerusalem öffnet am Montag wieder regulär seine Türen.

Neumünster | Am Montag, 9. August, öffnet das Café Jerusalem an der Bahnhofstraße 44 zwischen 11 und 14 Uhr wieder seine Türen. „Unsere Gäste können dann wieder ins Gebäude und sich an die Tische setzen“, sagt Simiak Aminmansour, der die Einrichtung seit 2020 leitet. Getragen wird sie von der Missionarischen Sozialarbeit der Evangelischen Allianz Neumünster. ...

