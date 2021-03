Neumünster : Polizeieinsatz an den Gleisen

Zwei Teenager fotografierten am Montagabend am Stoverseegen in Neumünster Züge. Das rief die Polizei auf den Plan.

Neumünster | Zwei junge Hobby-Fotografen lösten am Montagabend in Neumünster einen Einsatz der Bundespolizei aus. Gegen 18.30 Uhr wurden der Leitstelle zwei Personen an den Gleisen auf der Bahnstrecke zwischen Neumünster und Flensburg gemeldet. „Sofort wurde ein Langsamfahrbefehl für die Züge in dem Streckenabschnitt erwirkt“, erklärte Hanspeter Schwartz, Sprecher...

