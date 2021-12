Nach Ratsbeschluss Neumünster : Bürgerentscheid zur SWN-Wärmesparte endgültig vom Tisch

Die Ratsversammlung hat am Dienstagabend per Beschluss verhindert, dass es einen Bürgerentscheid zur Teilprivatisierung der SWN-Wärmesparte gibt.

Neumünster | Nun ist es besiegelt: In Neumünster wird es keinen Bürgerentscheid zur Teilprivatisierung der SWN-Wärmesparte geben. Dafür hat die Ratsversammlung am Dienstagabend per Beschluss gesorgt. Bereits Anfang Oktober hatten die Stadtwerke öffentlich gemacht, das Projekt nicht weiter zu verfolgen und keine Tochtergesellschaft zu gründen, in die Remondis al...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.