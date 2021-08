Sternwarte Neumünster : Jetzt kommen die Nächte der Sternschnuppen

Bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde werden allein für die Nacht vom 11. auf den 12. August erwartet. Mitglieder der Sternwarte treffen sich in Neumünster am Einfelder See.

Neumünster | Nachtschwärmern bietet sich dieser Tage auch im Raum Neumünster wieder ein außergewöhnliches Himmelsschauspiel. Ein Sternschnuppenschauer besucht die Erde. Das Maximum mit bis zu 100 Sternschnuppen pro Stunde wird für die Nacht vom 11. auf den 12. August erwartet. Viele wünschen sich etwas Der August ist seit jeher als der Monat der Sternschnupp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.