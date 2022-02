Mensch des Jahres Neumünster : Bernd Czysch brachte ganzen Generationen das Schwimmen bei

Bernd Czysch (74) engagiert sich seit über 50 Jahren in der DLRG Neumünster. Er ist einer der Kandidaten der SHZ-Aktion „Mensch des Jahres 2021“.

Neumünster | Seit 1963 verbringt Bernd Czysch das Gros seiner Freizeit am Beckenrand im Bad am Stadtwald sowie am oder im Einfelder See. Seitdem engagiert sich der 74-Jährige nämlich in der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) Neumünster. Ganzen Generationen hat er die Angst vor dem Wasser genommen und ihnen das Schwimmen beigebracht. Er ist einer von vie...

