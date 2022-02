Unfall in Neumünster : Auto stößt mit Radfahrer zusammen – ein Schwerverletzter

Am frühen Montagmorgen stieß in Neumünster an der Kreuzung Niebüller Straße/Schwarzer Weg ein Auto mit einem Radfahrer zusammen. Dabei wurde ein Mann schwer verletzt.

Neumünster | Bei einem Unfall ist am frühen Montagmorgen in Neumünster ein Radfahrer schwer verletzt worden. Nach Auskunft von Polizeisprecher Sönke Petersen fuhrt ein 20-Jähriger gegen 4.40 Uhr mit seinem Auto auf dem Schwarzen Weg und wollte von dort nach links in die Niebüller Straße abbiegen. In diesem Moment radelte ein 57-Jähriger auf der Niebüller Straße st...

