Unfall mit einem Verletzten : Holsatenring Neumünster: Autofahrer fährt Radfahrer auf Radweg an

Ein Radfahrer wurde bei einem Unfall auf dem Holsatenring in Neumünster verletzt. Ein Autofahrer hatte ihm beim Abbiegen die Vorfahrt genommen.

Neumünster | Ein Radfahrer (33) wurde am Dienstagmorgen in Neumünster bei einem Unfall verletzt. Laut Polizeisprecher Michael Heinrich fuhren gegen 6.50 Uhr ein weißer Dacia und ein Fahrradfahrer auf dem Hansaring beide in Richtung Holsatenring. In Höhe der Einmündung Ehndorfer Straße übersah der 39 Jahre alte Autofahrer beim Rechtsabbiegen den vorfahrsberechti...

