Polizei Neumünster : Unfall mit vier Fahrzeugen auf dem Hansaring: Ein Verletzter kam ins Krankenhaus

Nach einem Unfall auf dem Hansaring in Neumünster kam es am Mittwochmorgen zu Verkehrsbehinderungen im Berufsverkehr. Vier Fahrzeuge waren in die Karambolage verwickelt.

Neumünster | Nach einem Unfall mit vier Fahrzeugen kam es am Mittwochmorgen in Neumünster auf dem Hansaring Richtung Wasbeker Straße im Berufsverkehr rund eine Stunde lang zu Behinderungen. Laut Polizeisprecher Sönke Petersen stießen auf dem Abschnitt zwischen der Ehndorfer Straße und der Wasbeker Straße gegen 7.50 Uhr vier Fahrzeuge zusammen. Dabei wurde ein Mens...

