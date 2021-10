Neumünster : Anwohner verfolgten zwei Auto-Knacker am Hansaring

Am Sonnabendabend entdeckten Anwohner am Hansaring, dass zwei Personen die Scheibe von einem Auto einwarfen. Sie verfolgten die beiden und konnten einen festhalten bis zum Eintreffen der Polizei.

Neumünster | Am Sonnabend, 9. Oktober, hörten Anwohner am Hansaring um 21.18 Uhr verdächtige Geräusche und wurden so auf zwei Personen aufmerksam, die sich an einem PKW zu schaffen machten und eine Scheibe einschlugen. 15-Jähriger wehrte sich mit Pfefferspray Die Anwohner gingen auf die beiden Personen zu. Nach einer kurzen Verfolgung gelang es ihnen, einen ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.