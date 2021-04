Ärztehaus in Neumünster : Gadelander Gesundheitszentrum soll Anfang 2023 bezugsfertig sein

Der Investor Stefan Specht baut in Gadeland ein Ärztehaus sowie ein Wohnhaus an der Segeberger Straße 77.

Neumünster | Der Name steht schon fest: Gadelander Gesundheitszentrum soll das neue Ärztehaus heißen, das der Neumünsteraner Investor Stefan Specht an der Segeberger Straße 77 baut. Der Einzug ist für das erste Quartal 2023 angepeilt. Seit einem Jahr laufen die Planungen. Stefan Specht macht alles in Eigenregie. „Das ist das erste Projekt in der Größenordnung, das ...

