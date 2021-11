Neumünster : Die Aktion Adventslicht unterstützt Familien in Not

Seit 30 Jahren kümmert sich die Aktionsgemeinschaft zur Förderung Behinderter und Benachteiligter um Familien in Not. Bei der Aktion Adventslicht gehen Ehrenamtliche in Neumünster mit Eltern und Kindern einkaufen.

Neumünster | Eine besondere Hilfsaktion feiert in diesem Jahr Jubiläum: Auch 30 Jahre nach der Gründung sind die ehrenamtlichen Mitarbeiter der Aktionsgemeinschaft zur Förderung Behinderter und Benachteiligter in der Vorweihnachtszeit wieder engagiert am Start und rufen gemeinsam mit dem Holsteinischen Courier zu Spenden für die Aktion Adventslicht auf. Es geht da...

