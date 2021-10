Round Table Neumünster : 200 kleine Schwäne bringen Preise mit – und ermöglichen soziale Projekte

Das Schwanenrennen des Round Table 67 Neumünster fand in diesem Jahr unter ungewöhnlichen Umständen statt. Am Ende gab es 200 Sieger und die Gewissheit, dass wieder Menschen in Not geholfen werden kann.

Neumünster | In normalen Jahren sorgt das traditionelle Schwanen-Rennen des Round Table 67 für einen großen Auflauf am Teich in der Innenstadt. doch in diesem Jahr zwang die Corona-Pandemie dem Serviceclub eine andere Dramaturgie auf. Von 4300 möglichen kleinen Schwänen – so viele Lizenzen waren verkauft worden – gingen diesmal im Bad am Stadtwald 200 ins Rennen. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.