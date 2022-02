Feuer in Neumünster : Bewohner fliehen auf die Balkone: Die Feuerwehr muss 18 Menschen aus Mehrfamilienhaus retten

Ein ausgedehnter Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Sachsenring in Neumünster hat am Donnerstagmorgen einen Großeinsatz ausgelöst. Die Feuerwehr musste 18 Anwohner aus dichtem Qualm retten.

Neumünster | Großeinsatz für die Einsatzkräfte in Neumünster: Am Donnerstag musste die Feuerwehr einen ausgedehnten Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus am Sachsenring bekämpft. Durch den starken Qualm war vielen Anwohnern der Weg durch das Treppenhaus versperrt. Ihnen blieb nur die Flucht auf ihre Balkone. Dort warteten sie auf ihre Rettung. Der Alarm war geg...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.