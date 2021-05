Stadtradeln in Neumünster : Rund 100 Radler warben bei Rundfahrt für mehr grünen Verkehr

Zum Auftakt des bundesweiten Stadtradelns warben rund 100 Teilnehmer für mehr Radfreundlichkeit in Neumünster.

Neumünster | Klingelingeling… jetzt kommen die Radler: Mit fröhlichem Klingeln, aber in familienfreundlichem Tempo unternahmen am Sonnabend rund 100 Radfahrer jeden Alters eine 14 Kilometer lange Rundtour über den Ring, um für klimafreundliche Fortbewegung, weniger Abgase und eine grüne Verkehrspolitik zu werben. Mehr lesen: Das Stadtradeln in Neumünster ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.