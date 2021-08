Seit zweieinhalb Jahren dicht : Neuer Ärger um mit Schimmel durchseuchte Wache der Polizei in Neumünster

Weiterhin ist unklar, ob die Polizisten überhaupt wieder an den Standort an der Parkstraße zurückkehren können. Ein neues Gutachten besagt, dass der Schimmel durch Quellen im Keller entstanden ist.

Neumünster | Es ist die am längsten ruhende Baustelle in Neumünster: Nur 16 Monate war die Innenstadt-Wache der Polizei an der Parkstraße geöffnet. Seit fast 28 Monaten ist sie nun wieder dicht. Und ob sie jemals wieder öffnet, bleibt weiter offen. Zwar sieht das Innenministerium in Kiel „gute Möglichkeiten, die Liegenschaft entsprechend herzurichten, um einen Ein...

