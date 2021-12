Rickling : Neue Pflegeberufeschule: Der Rohbau ist fertig

Seit Februar wird gebaut. Ab Sommer 2022 sollen 150 Schüler in der generalistischen Pflege ausgebildet werden

Rickling | Der Landesverein für Innere Mission in Schleswig-Holstein baut seit Februar 2021 in Rickling, An der Kirche, die neue Pflegeberufeschule. Der Rohbau konnte Ende November termingerecht abgeschlossen werden. Ab Sommer 2022 werden in Rickling 150 Schüler in der generalistischen Pflege ausgebildet werden, außerdem jährlich weitere 25 Krankenpflegehelfer. ...

