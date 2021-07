EU-Recht tritt jetzt in Kraft : Lieferdienste, Imbisse und Bäcker in Neumünster dürfen kein neues Einweg-Plastik und Styropor mehr nutzen

Die Einwegkunststoffverbotsverordnung betrifft ab Sonnabend Produkte wie Einmalbesteck und -teller, Trinkhalme, Rührstäbchen und To-Go-Lebensmittelbehälter und Getränkebecher. Es drohen Strafen von bis zu 100.000 Euro.

Neumünster | Das Schnitzel mit Pommes in der Styropor-Verpackung, der Kaffee im beschichteten Pappbecher mit Plastikdeckel oder das indische Reisgericht in der Alu-Schale: Essen zum Mitnehmen und vom Lieferdienst boomte gerade während der Corona-Pandemie. Doch kaum jemand registrierte, dass damit ab Sonnabend Schluss ist. Denn dann tritt die vom Bundeskabinett am ...

