Neubau Technikum in Neumünster : Baupolitische Sprecherinnen von SPD und CDU nehmen Thorsten Kubiak in Schutz

Nachdem der Stadtbaurat Thorsten Kubiak beim Thema Neubau Technikum erheblich unter Beschuss geraten ist, stellen sich die beiden baupolitischen Sprecherinnen von CDU und SPD nun vor ihn.

Neumünster | Stadtbaurat Thorsten Kubiak bekräftigte im Hauptausschuss am Dienstag, dass er mit dem Generalunternehmen Kleusberg im Vorfeld der Ausschreibung für den Bau des Technikums an der Elly-Heuss-Knapp-Schule an der Riemenschneiderstraße keinen Kontakt gehabt habe, „auch wenn das hausintern gern behauptet wird.“ Dass eine interne E-Mail aus dem Mai 2018,...

