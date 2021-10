Im Einsatz für Neumünster : Neu im Bundestag: Kristian Klinck (SPD) hält Ampelkoalition für zukunftsfähiges Modell

Kaum war er neu in den Bundestag gewählt, ging es für den SPD-Politiker Kristian Klinck nach Berlin. Was er dort erlebte und welche Prioritäten er in der politischen Arbeit setzen will, erklärt er im Interview.

Neumünster | Herr Klinck, am Sonntag hat sich Ihr Leben auf einen Schlag um 180 Grad gedreht. Hand aufs Herz: Haben Sie damit gerechnet? SPD und CDU liegen auf Bundesebene in den Hochrechnungen nah beieinander. Insofern hat es mich schon überrascht, dass ich deutlich gewonnen habe. Ein Amtsinhaber bringt ja eine große Bekanntheit mit, und ich war vorher nur in ...

