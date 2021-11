Nachruf : Großenaspes Ehrenbürgermeister Hans Asbahr ist gestorben

Am 27. Oktober ist der ehemalige Bürgermeister der Gemeinde Großenaspe, Hans Asbahr, gestorben. Er war Träger der Freiherr-vom-Stein-Medaille.

Großenaspe | Hans Asbahr, der ehemalige Bürgermeister von Großenaspe, ist im Alter von 83 Jahren am 27. Oktober gestorben. Er war über 50 Jahre Mitglied in der CDU und gehörte 1974 erstmals der Gemeindevertretung an. Zwischen 1982 und 2003 war der Christdemokrat dann Bürgermeister der Gemeinde. Mit 59 verschiedenen Gemeindevertretern hat er in den insgesamt 29 Jah...

