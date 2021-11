Rendswühren : Nachmittagsbetreuung nimmt auch auf dem Dorf zu: Schule Schipphorst bekommt 500.000 Euro

Die Landesregierung gab das Geld aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds am Dienstag frei. An die Schipphorster Schule soll angebaut werden.

Rendswühren | Die Gemeinde Rendswühren profitiert vom Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (Eler): Die Landesregierung gab am Dienstag 535.303,50 Euro frei, die im kommenden Jahr in die Schipphorster Schule investiert werden sollen. Über die Hälfte der Kinder isst in der Schule Rendswührens Bürgermeister Dr. Thomas Bahr f...

