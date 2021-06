Polizei sucht Zeugen : Wer sah die Räuber in Neumünster in der Kaiserstraße?

Fünf unbekannte junge Männer sollen einem 17-Jährigen in der Innenstadt von Neumünster Zigaretten und Geld weggenommen haben. Dabei hielten sie ihr Opfer fest.

Neumünster | Nach einem Raub sucht die Polizei in Neumünster jetzt Zeugen. Die Tat ereignete sich laut Polizeisprecher Sönke Petersen bereits am Montag, 21.Juni, zwischen 18.15 Uhr und 18.30 Uhr in der Kaiserstraße. Zu dieser Zeit ging ein 17-Jähriger vom Gänsemarkt aus in Richtung Bahnhof, als ihm eine fünfköpfige Gruppe begegnete. Plötzlich hielten ihn die unbek...

