Neumünster/Kaltenkirchen : Einbrecher fuhren mit dem Zug nach Hause

Zwei Männer sind nach einem Einbruch in Kaltenkirchen in Neumünster festgenommen worden. Sie sollen für weitere Taten verantwortlich sein.

Neumünster | Nach einem Einbruch in Kaltenkirchen wurden am Dienstag zwei Tatverdächtige aus Neumünster in ihrer Heimatstadt festgenommen. Die Männer waren zuvor mit dem Zug mit ihrer Beute im Gepäck nach Hause gefahren. Festnahme in Neumünster Laut Polizei sollen die beiden Männer am Nachmittag in Kaltenkirchen am Lindenweg in ein Einfamilienhaus eingedrungen sein...

