Der Staatsschutz ermittelt : Bombendrohung am Bahnhof Neumünster: Führt eine E-Mail zum Täter?

Fast vier Stunden lang legte eine Bombendrohung am Montag den Hauptbahnhof in Neumünster komplett lahm. Seitdem ermittelt der Staatsschutz. Im Zentrum steht die E-Mail des unbekannten Täters.

Neumünster | Nach der Bombendrohung, die ab Montagmorgen für mehrere Stunden den Hauptbahnhof in Neumünster lahmlegte, laufen die Ermittlungen auf Hochtouren. Das teilte Oberstaatsanwalt Dr. Henning Hadeler von der Staatsanwaltschaft in Kiel auf Anfrage mit. Demnach befasst sich das Staatsschutz-Kommissariat, das bei der Kriminalpolizei in Kiel angesiedelt und für...

