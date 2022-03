Unfall in Neumünster : Nach dem Tod von drei Menschen in Einfeld: Der Prozesstermin steht fest

14 Monate nachdem bei einem Unfall an der Einfelder Schanze drei Menschen ums Leben kamen, steht nun der Verhandlungstermin fest.

Neumünster | Am 20. Januar 2021 soll ein damals 24-jähriger Bordesholmer an der Landesstraße 318 Höhe Einfelder Schanze die Kontrolle über sein Auto verloren haben und mit überhöhter Geschwindigkeit in die Spaziergänger-Gruppe gerast sein – ohne Führerschein, mit abgefahrenen Reifen und unter Kokain- und THC-Einfluss, wie später die Ermittlungen ergaben. Zwei Schw...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.