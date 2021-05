Großbrand in Neumünster : Nach dem Feuer an der Klaus-Groth-Schule: Die Polizei fasst zwei junge Brandstifter

Nach dem Feuer, das die Sporthalle der Klaus-Groth-Schule in Neumünster vernichtete, hat die Kripo zwei Täter ermittelt – offenbar zündelten ein Kind und ein Jugendlicher.

Neumünster | Nur wenige Stunden nach Ausbruch des verheerenden Feuers, das in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch die Sporthalle der Klaus-Groth-Schule in Neumünster in Schutt und Asche legte, war die Kriminalpolizei bereits auf der richtigen Spur. Am Freitag teilte Polizeisprecher Michael Heinrich dann offiziell mit: Die Brandstifter sind gefasst. Offenbar steckte...

