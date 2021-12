Trappenkamp : Festnahme nach Schüssen auf dem Marktplatz

Nachdem am Mittwochnachmittag in Trappenkamp auf dem Markplatz plötzlich Schüsse gefallen waren, konnte die Polizei einen jungen Mann festnehmen. Es war kein Unbekannter.

Neumünster | Mehrere Schüsse erschreckten am späten Mittwochnachmittag Passanten auf dem Trappenkamper Marktplatz. Laut Polizei wurde dort am 15. Dezember kurz nach 17 Uhr aus einer Gruppe Jugendlicher mehrmals in die Luft geschossen. Ein Zeuge hatte auch eine Pistole gesehen und rief die Ermittler. Der mutmaßliche Schütze versuchte zu fliehen Als die Beamte...

