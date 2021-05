Nach Großfeuer in Neumünster : 100 Jahre alte Bäume müssen an der Brandruine gefällt werden

Weil die alten Bäume durch das Feuer in Mitleidenschaft gezogen wurden, müssen sie zur Sicherheit entfernt werden.

Neumünster | Am Dienstag wurde bei einem Großbrand die Sporthalle der Klaus-Groth-Schule in Neumünster völlig zerstört. Die Abteilung für Grünflächen sowie das Technische Betriebszentrum (TBZ) in Neumünster untersuchten am Morgen danach die an die Turnhalle angrenzenden Bäume auf Standfestigkeit und Beschädigungen. Baumsachverständige waren im Einsatz Aufgru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.