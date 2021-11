Großenaspe : Nach Corona-Bangen: Tom Oltmann und Julian Becker begeistern mit Teleman und Bach

Bis zuletzt hatte Großenaspes Kulturbeauftragter Michael Stenzel wegen der steigenden Corona-Zahlen gebangt, doch dann konnte das Jugendkonzert stattfinden – mit großem Erfolg.

Großenaspe | Mit unglaublichem Können begeisterten zwei jugendliche Musiker das Publikum am Vorabend des ersten Advents in der Katharinenkirche in Großenaspe. Mit Tom Oltmann (Trompete) und Julian Becker (Orgel/Klavier) hatte die Arbeitsgemeinschaft „Klassik in Großenaspe“ für ihr 4. Jugendkonzert wieder zwei Ausnahmetalente eingeladen. Trüben Gedanken entflieh...

