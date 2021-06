NBN-Studiotheater : Tina Teubner: Das Private ist längst politisch

53 Zuschauer genossen das Kabarett im Studiotheater der Niederdeutschen Bühne und erfuhren viel über Optimierung.

Neumünster | „Ich freue mich, dass ich nach so langer Zeit hier sein muss“, begrüßte Tina Teubner am Freitag das Publikum bei der Niederdeutschen Bühne (NBN). Mit der Kabarettistin und ihrem Partner Ben Süverkrüp ging das Modellprojekt in die zweite Runde. Die Kölnerin überzeugte mit Intelligenz, bissigem Humor und der unmissverständlichen Autorität einer Frau. ...

