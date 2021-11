Einbruch in Neumünster : Zeugenbeschreibung war so gut, dass ein mutmaßlicher Täter gefasst werden konnte

Weil eine Nachbarin zwei verdächtige Personen klar beschreiben konnte, wurde ein 16-Jähriger nach einem Einbruch an der Detlev-Sievers-Straße in der Gartenstadt festgenommen. Nach seinem Komplizen wird gesucht.

Neumünster | Einer aufmerksamen Nachbarin in der Gartenstadt ist es zu verdanken, dass zumindest ein mutmaßlicher Täter nach einem Wohnungseinbruch an der Detlef-Sievers-Straße in der Gartenstadt schnell geschnappt werden konnte. Gegen 10.50 Uhr war dort eine Anwohner nach Hause gekommen, stellte Einbruchspuren fest und rief die Polizei. Eine Nachbarin konnte z...

