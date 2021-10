Müllsammeln in Großenaspe : 14.200 Schritte für den Umweltschutz

Rund 40 Bürger aus Großenaspe packten mit an und reinigten ihre Gemeinde. Die Kosten für die Entsorgung muss die Gemeinde bezahlen.

Großenaspe | Rund 40 Mitglieder der Jugendfeuerwehr und der Feuerwehr sowie drei weitere Bürger durchstreiften, aufgeteilt in fünf Gruppen, das Gelände in und um Großenaspe nach Müll. Die „Ausbeute“ fiel in diesem Jahr allerdings geringer aus als gewohnt. „Das liegt mit daran, dass wir, anders als in den früheren Jahren, nicht im Frühjahr, sondern im Herbst ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.