Feuerwehreinsatz : Leerstehendes Einfamilienhaus in Mühbrook bei Feuer zerstört

Der Alarm ging um 16.56 Uhr bei der Leitstelle in Rendsburg ein. Drei Wehren waren im Einsatz.

Mühbrook | Am Mittwochnachmittag geriet ein Einfamilienhaus in Mühbrook in Brand. Eine entsprechende Alarmmeldung ging um 16.56 Uhr bei der Leitstelle in Rendsburg ein. Zunächst ging man von einem kleinen Brand aus, dieser breitete sich jedoch schnell aus, so dass drei Wehren alarmiert werden musste. Die Freiwilligen Feuerwehren Bordesholm, Mühbrook und...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.