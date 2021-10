Neumünster : Mit 31 Jahren ist Frederik Lau neuer Leiter der VR Bank in Gadeland

Die Geschäftsstelle der VR Bank in Gadeland hat einen neuen Leiter. Der 31-Jährige Frederik Lau war zuvor Kundenberater am Großflecken.

Neumünster | Bei der VR-Bank in Gadeland gibt es ein neues Gesicht: Frederik Lau ist neuer Geschäftsstellenleiter. Der Bankbetriebswirt war seit Januar 2020 als Kundenberater für Privat- und Gewerbekunden in der Zentrale tätig und hatte zuvor zwei Berufsausbildungen absolviert. Danach war er in seinem Ausbildungsbetrieb, der Kaltenkirchener Bank, von 2013 bis 2019...

