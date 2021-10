Tag des Einbruchschutzes : Ministerin Sabine Sütterlin-Waack in Neumünster: „Jede Minute hilft, die Einbrecher länger brauchen"

In der Holsten-Galerie informierte die Ministerin gemeinsam mit Landespolizeidirektor Michael Wilksen und der Zentralstelle polizeiliche Prävention über Möglichkeiten, sich gegen ungebetene Gäste zu wehren.

Neumünster | „Einbruch kann jeden treffen. Daher wollen wir es den Einbrechern so schwer wie möglich machen.“ Klare Worte sprach Landespolizeidirektor Michael Wilksen am Sonnabendmittag in der Holsten-Galerie, als er zusammen mit seiner Chefin, der Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack, anlässlich des Tags des Einbruchschutzes am 31.Oktober die Bürger begrüßte. ...

