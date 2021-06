Wie wird das Gewässer gesund? : Umweltminister Albrecht sagt Unterstützung für den Bordesholmer See zu

Erstmals war Jan Philipp Albrecht am Bordesholmer See und stellte eine 90-prozentige Förderung der Maßnahmen durch das Land in Aussicht.

Bordesholm | „Ich bin sehr gespannt“, meinte die Vorsitzende des Bordesholmer Umweltausschusses Carola Ketelhodt mit Blick auf den Besuch von Umweltminister Jan Philipp Albrecht. Am Montag pünktlich um 9 Uhr war es soweit: Zum Treffen an den Seeterrassen hatten sich Vertreter des Landtages, der Landesforsten und der Gemeinde zu einem Gespräch eingefunden. Albrecht...

