Michael Scheer ist in Neumünster angekommen : Für Flut-Opfer und Obdachlose 1000 Kilometer durch Deutschland gewandert

Der Moster aus Baden-Württemberg ist über 1000 Kilometer durch Deutschland gewandert, um Spenden zu sammeln. In Neumünster gab es ein Wiedersehen mit seinem Neffen, und auch Pato traf überraschend seine Geschwister.

Neumünster | 36 Tage, knapp über 1000 Kilometer und unzählige Kaffee: Michael Scheer ist mit seinem Hund Pato nach seiner Wanderung durch Deutschland in Neumünster angekommen. Am Ortsschild an der Boostedter Straße wurde er von Pascal Stick aus Ruthenberg in Empfang genommen. „Ich bin kaputt, zufrieden mit der Aktion, aber fühle mich jetzt auch irgendwie leer", sa...

