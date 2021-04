Bluttat im Stadtwald : Messerstecherei am Tierpark Neumünster: Prozess endet mit Freispruch

Zwei Männer mussten sich wegen einer Auseinandersetzung am Tierpark im Jahre 2017 vor Gericht verantworten.

Neumünster | Der Prozess um die blutige Auseinandersetzung im März 2017 auf dem Parkplatz des Tierparks Neumünster fand am Donnerstag einen Abschluss. Die beiden angeklagten Neumünsteraner wurden vom Amtsgericht nicht verurteilt. Während Dieter B.* in allen Anklagepunkten freigesprochen wurde, wurde das Verfahren gegen seinen angeblichen Mittäter, Alexander C.* ge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.